Стоимость квартир рухнет до уровня 2019 года: специалисты о ситуации на рынке недвижимости в 2024 году

Прогнозируется серьезное снижение спроса на жилье на российском рынке в ближайшие месяцы текущего года из-за ужесточения условий ипотечного кредитования. В результате ужесточения условий льготного финансирования новостроек и увеличения первоначального взноса на жилье в ипотеку с 20 до 30%, цены на жилье предварительно упадут примерно на 10% уже в середине весны.

В начале года средняя ставка по ипотечной программе составила 16,7 процентов для новых домов и 16,9% для рынка вторичной недвижимости. Это привело к снижению покупательского спроса на 20% по стране и на 26% на вторичном рынке.

В условиях изменений в ипотечном кредитовании цены на недвижимость, особенно на вторичном рынке, вероятно, начнут падать, поскольку продавцы будут вынуждены снижать цены для привлечения покупателей. Это может привести к увеличению объема сделок на рынке недвижимости в ближайшем будущем, пишет ngnovoros.ru.