С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера: новая льгота вводится с 3 апреля

С начала апреля пожилые граждане получают уникальную возможность изучить новую профессию. Это сообщила Анастасия Киреева, эксперт по пенсионному обеспечению.

В региональных клубах запускаются бесплатные курсы по красоте и стилю с марта. Пенсионеры научатся делать макияж, выбирать стильную одежду и формировать гардероб. Программа уже успешно работает в столичном регионе, помогая многим обрести новую профессию. Для незаинтересованных в моде предлагаются занятия по рисованию, танцам, актерскому мастерству и изучению языков.

Заявки принимаются с марта. Это отличная возможность для расширения горизонтов, обретения новых навыков и интересного времяпровождения, информирует ngnovoros.ru.