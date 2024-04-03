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С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера: новая льгота вводится с 3 апреля

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С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера: новая льгота вводится с 3 апреля
В России
Фото: @DC Studio / freepik.com

С начала апреля пожилые граждане получают уникальную возможность изучить новую профессию. Это сообщила Анастасия Киреева, эксперт по пенсионному обеспечению. 

В региональных клубах запускаются бесплатные курсы по красоте и стилю с марта. Пенсионеры научатся делать макияж, выбирать стильную одежду и формировать гардероб. Программа уже успешно работает в столичном регионе, помогая многим обрести новую профессию. Для незаинтересованных в моде предлагаются занятия по рисованию, танцам, актерскому мастерству и изучению языков. 

Заявки принимаются с марта. Это отличная возможность для расширения горизонтов, обретения новых навыков и интересного времяпровождения, информирует ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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