Будем отдыхать 10 дней в апреле: россиян ожидает приятный сюрприз

В апреле текущего года всем россиянам обещают долгожданные выходные благодаря новому указу правительства. Работники по всей стране получат целых десять дополнительных дней отдыха. Это значит, что уже в апреле можно будет насладиться заслуженным отдыхом или подзарядиться энергией перед наступлением долгожданного лета.

Майские праздники начнутся уже в апреле

Согласно новому распоряжению, количество рабочих часов будет различаться в зависимости от графика работы. Однако все граждане смогут насладиться дополнительными выходными, ведь майские праздники начнутся уже в апреле.

Таким образом, общее количество рабочих дней уменьшится до 21. А это, к слову, почти в два раза меньше обычного числа, сообщает ngnovoros.ru.