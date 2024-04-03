Информинг » В России » Будем отдыхать 10 дней в апреле: россиян ожидает приятный сюрприз

Будем отдыхать 10 дней в апреле: россиян ожидает приятный сюрприз

Image 16+
Будем отдыхать 10 дней в апреле: россиян ожидает приятный сюрприз
В России
Фото: @lookstudio / freepik.com

В апреле текущего года всем россиянам обещают долгожданные выходные благодаря новому указу правительства. Работники по всей стране получат целых десять дополнительных дней отдыха. Это значит, что уже в апреле можно будет насладиться заслуженным отдыхом или подзарядиться энергией перед наступлением долгожданного лета. 

Майские праздники начнутся уже в апреле

Согласно новому распоряжению, количество рабочих часов будет различаться в зависимости от графика работы. Однако все граждане смогут насладиться дополнительными выходными, ведь майские праздники начнутся уже в апреле. 

Таким образом, общее количество рабочих дней уменьшится до 21. А это, к слову, почти в два раза меньше обычного числа, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Рекордная индексация уже в 2024 году. Объявлена дата нового повышения пенсии официально

Рекордная индексация уже в 2024 году. Объявлена дата нового повышения пенсии официально

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Будем отдыхать 10 дней в апреле: россиян ожидает приятный сюрприз

Сегодня, 17:13

В квитанции ЖКХ с апреля появится новая графа: сделают перерасчет и придется доплатить

Сегодня, 17:13

Указ подписан: с 3 апреля за воду и отопление пенсионеры больше не платят

Сегодня, 10:23

Указ подписали. Пенсионерам увеличат выплаты на треть

Сегодня, 10:18

Выходные перенесли, этого требует ситуация в стране: в майские праздники внесли изменения

Сегодня, 10:13

Стоимость квартир рухнет до уровня 2019 года: специалисты о ситуации на рынке недвижимости в 2024 году

Сегодня, 10:13

Выходные сделали рабочими: нововведение для работающих граждан

Сегодня, 10:08

Это лето будет самым аномальным: синоптики призвали россиян готовиться

Сегодня, 10:03

В апреле пенсии начнут платить по-другому: узнали как теперь все будет

Сегодня, 09:33

Из-за ситуации в стране: майские выходные неожиданно перенесены

Сегодня, 09:28

Принято решение: гражданам от 26 до 60 лет выплатят по 17 000 рублей с 1 апреля

Сегодня, 09:18

Собственникам квартир запрещается. Изменения коснутся счетчиков

Сегодня, 09:03

Отключиться сразу! Совет для всех клиентов «Сбербанк Онлайн»

Сегодня, 07:28

Все пенсионеры со званием «Ветеран труда» получат прибавки к пенсии в 2024 году

Сегодня, 06:53

С 3 апреля бесплатно для российских пенсионеров. Вводится новая льгота

Сегодня, 01:53

Прочитайте, а то отключитесь. Важно для всех, кто использует «Сбербанк Онлайн»

Сегодня, 00:08

Каждый пенсионер со званием «Ветеран труда» наконец получит свою долгожданную прибавку к пенсии в 2024 году

Вчера, 23:18

Проверят каждого. Сюрприз ждет пенсионеров, у которых есть доход, помимо пенсии

Вчера, 22:43

С 3 апреля исчезнет на АЗС. Российских автомобилистов ждет неприятный сюрприз на автозаправках

Вчера, 21:53

Заявление Минтруда: Каждому пенсионеру со званием «Ветеран труда» положена прибавка в 2024 году

Вчера, 19:48

Новости партнеров
2023
ru-RU