Подписан указ: пенсионерам со стажем с 1991 по 1996 год подготовили приятный сюрприз

Пенсионеры в РФ, отработавшие с 1991 по 1996 годы, встречаются с важными изменениями в системе подтверждения трудового стажа.

Периоды работы в этот временной промежуток ранее часто не учитывались при расчете пенсии из-за отсутствия персонифицированного учета. Это привело к серьезным проблемам для многих пенсионеров. Однако с появлением зеленых карточек СНИЛС в 1996 году началось формирование системы учета стажа.

У таких пенсионеров появляется возможность дополнительно подтвердить свой трудовой стаж за указанный период

Теперь же у таких пенсионеров появляется возможность дополнительно подтвердить свой трудовой стаж за указанный период. Например, суды могут принимать во внимание свидетельские показания коллег и копии документов в качестве доказательств стажа, что помогает решить проблемы, связанные с его подтверждением, пишет ngnovoros.ru.