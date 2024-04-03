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В квитанции ЖКХ с апреля появится новая графа: сделают перерасчет и придется доплатить

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В квитанции ЖКХ с апреля появится новая графа: сделают перерасчет и придется доплатить
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев

С первого апреля владельцы квартир, оснащенных счетчиками для учета потребления коммунальных услуг, увидят новую строку в своих платежных документах - «Перерасчет потребления за прошлый период». Это касается тех, кто в 2023 году еще не имел такого перерасчета. 

Сумма доплат составит до 1500 рублей за одну квартиру

Если после пересмотра окажется, что потребление услуг превышало установленные нормы, собственникам придется доплатить. Сумма доплат может различаться в зависимости от климатических условий, и она составит до 1500 рублей за одну квартиру. 

Для снижения коммунальных платежей всем желающим рекомендуется поддерживать исправную работу счетчиков, а также искать способы экономии, например, через установку энергоэффективного оборудования или утепление жилья.

Информационное агентство «Informing»

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