Просто исчезнет на АЗС. С 3 апреля всех, кто заправляется бензином, ждет неприятный сюрприз

В скором будущем автолюбители столкнутся с кардинальными изменениями на автозаправках.

Водители будут заправляться по системе постоплаты

Со 2-3 апреля 2024 года планируется внедрение нового метода оплаты топлива во всех регионах Российской Федерации. Эксперты отмечают, что старый метод оплаты станет устаревшим. Водители будут заправляться по системе постоплаты. Крупные сети, включая «Газпромнефть« и »Лукойл», решили внедрить это изменение.

Теперь сначала будет заправка, а затем оплата. Водители могут оплатить картой, наличными или через QR-код. Эти изменения ожидают водителей уже в апреле, пишет ngnovoros.ru.