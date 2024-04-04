Указ подписан: россиян от 18 до 70 лет ждут выплаты

С начала апреля для всех россиян начнется приятный сюрприз: новая денежная выплата в размере 10 тысяч рублей, которая будет автоматически зачислена на их банковскую карту.

Источники сообщают, что данная возможность получения дополнительных средств будет доступна всем гражданам России, включая тех, кто планирует путешествия по стране.

Ранее действующая программа туристического кэшбэка стала стимулом для запуска новой акции, на которую с нетерпением рассчитывают многие. Хотя правительство пока не объявило о продлении программы, национальная платежная система уже предложила аналогичное решение, которое, безусловно, обрадует многих граждан.

Согласно новой программе, россияне будут получать вознаграждение за бронирование путешествий через популярный сервис. Для участия в программе необходимо зарегистрировать карту «Мир» в системе лояльности, оплатить бронирование на сайте и получить денежный возврат. При сумме бронирования от 150 тысяч рублей каждому участнику будет возвращено по 5 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.