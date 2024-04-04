«С завтрашнего дня». Появился новый запрет на отпуска для россиян

Уже с завтрашнего дня вступает в силу новый запрет для работодателей. Им больше нельзя будет отказывать сотрудникам в отпуске без сохранения заработной платы по уважительным причинам.

Это изменение, сообщает ngnovoros.ru, было вызвано недавним решением судов, поддержавших работника, уволенного за прогул после отпуска без сохранения зарплаты, взятого для прохождения курсов в ином городе для поиска жилья. Суды признали, что поиск жилья считается весьма уважительной причиной для отъезда.

Уважительные причины, по которым работодателям в РФ запрещено отказывать в отпуске без сохранения зарплаты

Теперь же работодателям в РФ запрещено отказывать в отпуске без сохранения зарплаты по следующим уважительным причинам: по семейным обстоятельствам, по уходу за больным членом семьи, получению образования, а также для других уважительных причин. Кроме того, работодатели не имеют права теперь увольнять сотрудников после предоставления такого отпуска.