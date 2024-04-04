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У актера Шибанова выпали все зубы и начались серьезные проблемы с психикой

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У актера Шибанова выпали все зубы и начались серьезные проблемы с психикой
Знаменитости
Источник фото: @yury.shibanow

Известный российский киноактер Юрий Шибанов, который прославился благодаря своим ролям в телесериалах «Штрафбат« и «Солдаты", признался в наличии у него психического расстройства. В эфире телешоу "Малахов» он поделился, что сначала ему был поставлен диагноз »шизофрения», однако позднее врачи его уточнили до биполярного расстройства.

Юрий сейчас находится в долгах перед банками

Эти проблемы, к слову, не единственные для актера. Из-за пародонтита артист потерял все свои зубы. Кроме того, Юрий сейчас находится в долгах перед банками почти на 3 миллиона рублей. Также он столкнулся с трудностями в получении дополнительных средств из-за очень дорогих стоматологических услуг, пишет МК.

Информационное агентство «Informing»

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