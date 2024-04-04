Телеведущая Оксана Федорова появилась перед публикой в откровенном наряде

Обладательница титула «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова поразила публику выступлением на церемонии открытия «Народного Рахманинова», выступив в весьма откровенном наряде. В своих соцсетях ведущая поделилась кадрами с этого мероприятия и призналась, как ее вдохновляют романсы, исполнение которых наполняет сердце вдохновением.

Оксана в прошлом сильно комплексовала из-за своих физических особенностей

Несмотря на уверенность в собственной внешности, Оксана признается, что в прошлом она сильно комплексовала из-за своих физических особенностей. Федорова рассказала, что благодаря занятиям танцами и пением она смогла наконец преодолеть все эти комплексы.

Семейная жизнь также играет немаловажную роль в жизни актрисы. Модель вышла замуж за сотрудника администрации президента Андрея Бородина, у них вместе появились двое детей. У супруга теледивы также есть трое сыновей от предыдущих отношений.