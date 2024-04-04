Пенсии решено повысить всем на 30%: как работающим, так и неработающим пенсионерам

Пенсионерам в России предоставляется уникальная возможность значительно увеличить размер своей пенсии путем отсрочки выхода на пенсию. За каждый год отсрочки начисляются премиальные коэффициенты, которые повышают как фиксированную выплату, так и сумму пенсионных баллов. Этот инновационный подход обеспечивает следующие значительные приросты к пенсии: за год отсрочки фиксированная выплата увеличится на 5,6 процентов. За два года отсрочки - на 12 процентов. За четыре года отсрочки - на 27 процентов.

Работающие пенсионеры могут получить увеличение пенсионных выплат за счет специальных коэффициентов

Этот метод также доступен работающим пенсионерам. Имея временную высокооплачиваемую работу и отложив пенсию (не менее чем на год), они также могут получить увеличение пенсионных выплат за счет специальных коэффициентов.

Специалисты рекомендуют рассмотреть возможность отсрочки выхода на пенсию как самый выгодный способ обеспечить себе более комфортное и надежное финансовое будущее, пишет ngnovoros.ru.