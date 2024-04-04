Сумма небольшая, но хоть так. Эти деньги поступят всем пенсионерам начиная с 5 апреля

Уже с 5 апреля текущего года пенсионеры, давно не получавшие пенсию на карту определенного банка или делающие это впервые, смогут получить долгожданную единовременную выплату. Это связано, как сообщает ngnovoros.ru, с социальными программами, предлагаемыми некоторыми банками.

«Почта банк« предлагает пенсионерам »приветственный» бонус в размере 2000 рублей до конца апреля

Один из таких банков - «Почта банк«, предлагает пенсионерам, переводящим свою пенсию на их карту, »приветственный» бонус в размере 2000 рублей до конца апреля. Работающие и неработающие пенсионеры могут претендовать на эту выплату, уточняет источник.