«Сможет воспользоваться каждый пенсионер в России». Новая льгота вводится в апреле 2024

С начала месяца текущего года пожилые граждане России получили возможность бесплатного участия в различных полезных мероприятиях на протяжении всего месяца. Программа действует во всех регионах страны, предоставляя бесплатный доступ ко всем мероприятиям.

Теперь пожилые граждане могут посещать клубы бесплатно

Местные власти пересмотрели программу для пожилых граждан, теперь они могут посещать клубы бесплатно, участвуя в лекциях, творческих встречах, мастер-классах и занимаясь спортом под руководством тренеров. Это помогает улучшить их физическую и эмоциональную форму.

Мероприятия доступны женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет.

Благодаря таким возможностям пожилые граждане могут насладиться новыми впечатлениями и улучшить свое самочувствие, уточняет ngnovoros.ru.