Информинг » В России » «Сможет воспользоваться каждый пенсионер в России». Новая льгота вводится в апреле 2024

«Сможет воспользоваться каждый пенсионер в России». Новая льгота вводится в апреле 2024

Image 16+
«Сможет воспользоваться каждый пенсионер в России». Новая льгота вводится в апреле 2024
В России
Фото: @freepik / freepik.com

С начала месяца текущего года пожилые граждане России получили возможность бесплатного участия в различных полезных мероприятиях на протяжении всего месяца. Программа действует во всех регионах страны, предоставляя бесплатный доступ ко всем мероприятиям.

Теперь пожилые граждане могут посещать клубы бесплатно

Местные власти пересмотрели программу для пожилых граждан, теперь они могут посещать клубы бесплатно, участвуя в лекциях, творческих встречах, мастер-классах и занимаясь спортом под руководством тренеров. Это помогает улучшить их физическую и эмоциональную форму.

Мероприятия доступны женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. 

Благодаря таким возможностям пожилые граждане могут насладиться новыми впечатлениями и улучшить свое самочувствие, уточняет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Рекордная индексация уже в 2024 году. Объявлена дата нового повышения пенсии официально

Рекордная индексация уже в 2024 году. Объявлена дата нового повышения пенсии официально

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Указ подписан: россиян от 18 до 70 лет ждут выплаты

Сегодня, 07:13

«Сможет воспользоваться каждый пенсионер в России». Новая льгота вводится в апреле 2024

Сегодня, 06:38

Пенсии решено повысить всем на 30%: как работающим, так и неработающим пенсионерам

Сегодня, 05:43

Сумма небольшая, но хоть так. Эти деньги поступят всем пенсионерам начиная с 5 апреля

Сегодня, 05:38

Пенсионеров старше 60 лет ждет огромный сюрприз с 5 апреля

Сегодня, 02:33

«С завтрашнего дня». Появился новый запрет на отпуска для россиян

Сегодня, 02:23

Крупнейшая индексация за последние годы на подходе. Пенсии повысят еще на минимум 10%

Вчера, 23:48

Принято решение выдать россиянам по 10 тысяч рублей от СФР в апреле. Когда средства придут на карту

Вчера, 23:18

В этих регионах РФ обитают самые опасные клещи: вплоть до летального исхода

Вчера, 22:38

«С 5 апреля произойдет то, чего не было с 1941 года». Синоптики сказали, к чему нужно готовиться

Вчера, 21:08

Просто исчезнет на АЗС. С 3 апреля всех, кто заправляется бензином, ждет неприятный сюрприз

Вчера, 20:38

Юлия Паршута рассказала, почему никогда не выйдет замуж за Тишмана

Вчера, 20:03

Теперь абсолютный запрет. С 5 апреля тех, кто снимает наличные с карты, ждет сюрприз

Вчера, 20:03

С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера: новая льгота вводится с 3 апреля

Вчера, 19:08

Долгожданная прибавка: ветераны труда получат приятное финансовое вознаграждение

Вчера, 18:38

Абсолютная отмена оплаты с апреля: всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ожидает сюрприз

Вчера, 18:28

Подписан указ: пенсионерам со стажем с 1991 по 1996 год подготовили приятный сюрприз

Вчера, 18:03

Будем отдыхать 10 дней в апреле: россиян ожидает приятный сюрприз

Вчера, 17:13

В квитанции ЖКХ с апреля появится новая графа: сделают перерасчет и придется доплатить

Вчера, 17:13

Указ подписан: с 3 апреля за воду и отопление пенсионеры больше не платят

Вчера, 10:23

Новости партнеров
2023
ru-RU