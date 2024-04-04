Пенсионеров старше 60 лет ждет огромный сюрприз с 5 апреля

С 5 апреля нынешнего года пенсионеры Татарстана могут получить единовременные выплаты за длительный брак.

Выплаты доступны только парам, отметившим свадебный юбилей в 2022 и 2023 году

Эти выплаты составляют: 6 000 рублей для семейных пар, проживших в браке 50 лет, 12 000 рублей – для семейных пар за 60 лет брака, 25 000 рублей – для граждан за 70 лет брака. Выплаты эти доступны только парам, отметившим свадебный юбилей в 2022 и 2023 году.

Подобные выплаты активны и в других регионах РФ, но с разными суммами – от 5 до 70 тысяч рублей.

Для получения средств необходимо подать заявление в МФЦ либо же социальный центр, пишет ngnovoros.ru.