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Актер Торсуев назвал «убийцей» Багрова из «Брата»

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Актер Торсуев назвал «убийцей» Багрова из «Брата»
Знаменитости
Источник фото: YouTube

Популярный актер Владимир Торсуев, известный своими ролями в сериале «Приключениях Электроника» и в фильме «Брат-3», выразил недовольство героем первых 2-х картин, обвинив его в героизации бандитизма. Артист отметил при этом выдающуюся работу режиссера Алексея Балабанова, но выразил негативное мнение о главном герое Даниле Багрове. 

По словам Торсуева, этот персонаж представляет собой преступника, убивающего без разбора, поэтому он не должен пользоваться национальным героическим статусом. Однако стоит добавить, что фильм «Брат 3» не будет продолжением оригинальной истории, а представит совершенно новый сюжет.

Информационное агентство «Informing»

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