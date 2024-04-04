НТВ назвал дату начала показа телесериала «Слово пацана»

С 15 апреля 2024 года в 23:00 канал НТВ начнет показывать телесериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» - новый проект режиссера Жоры Крыжовникова. Представители канала при этом не уточнили периодичность показа сериала.

Переснят из-за утечки демоверсии

Драма была доступна на онлайн-платформах Start и Wink с 9 ноября 2023 года. Всего в телесериале восемь эпизодов, один из которых был переснят из-за утечки демоверсии в Интернет. События, как пишет РБК, разворачиваются в 80-х годах в Казани, где 14-летний парень Андрей из интеллигентной семьи решает подружиться с уличными «пацанами», в результате попадая в жесткую жизнь «по понятиям».