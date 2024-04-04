Стас Ярушин снялся в сериале «Универ. 13 лет спустя» и стал «наркоманом»

Стас Ярушин стал гостем телешоу «УТРО. ТНТ», где рассказал о своих проектах, включая МузLoft и участие в «Универе. 13 лет спустя». Ярушин поделился распорядком своего дня, утренним подъемом, активным творческим процессом после полудня, а также увлечением хоккеем и гольфом. Он признался, что очень увлекся этим видом спорта и стал «наркоманом гольфа».

Развивает свой музыкальный проект

Помимо увлечений, он также рассказал о новых проектах, включая участие в сериале «Универ. 13 лет спустя» с Анной Хилькевич. По его словам, новый сезон сериала будет более драматичным. Кроме того, артист развивает сейчас свой музыкальный проект под названием МузLoft, привлекая внимание звезд своим требованием живого исполнения без применения каких-либо искусственных эффектов.