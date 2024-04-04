Сафронов допустил, что Ротару не нашла слов, чтобы высказаться о теракте

Никас Сафронов считает, что София Ротару молчала о чудовищной трагедии в «Крокус Сити Холл», так как не нашла подходящих слов для выражения своих истинных чувств. Он утверждает, что, вероятно, артистка глубоко переживает это событие, несмотря на отсутствие публичного заявления.

Некоторые знаменитости молчат

В теракте 22 марта в Красногорске перед концертом группы «Пикник», напомним, погибли люди, что потрясло российское общество. Несмотря на поддержку от многих звезд эстрады, некоторые знаменитости, включая Ротару, до сих пор молчат. Сафронов не критикует певицу, надеясь, что исполнительница все же позже выразит соболезнования жертвам трагедии, пишет МК.