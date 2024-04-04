Кейт Миддлтон и Карл III объединились в совместной борьбе с раком

42-летняя принцесса Кейт Миддлтон и 75-летний король Карл III обнаружили у себя онкологические заболевания почти одновременно. Сейчас они поддерживают друг друга во время лечения онкологии, становясь все ближе друг к другу.

Король обратился в больницу из-за проблем с простатой, а принцессе сделали операцию на брюшной полости. В феврале диагностировали рак у короля, а в марте Кейт призналась, что она также проходит курс химиотерапии.

Сообщается, что они нашли поддержку друг в друге в этом трудном времени, обмениваясь новостями о лечении. Королевская особа призвала всех, кто борется с онкологией, не чувствовать себя покинутыми или одинокими.