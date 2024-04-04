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Наталья Штурм посетила премьеру с бывшим женихом-ювелиром

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Наталья Штурм посетила премьеру с бывшим женихом-ювелиром
Знаменитости
Источник фото: @nataliashturm

Свадебная церемония Натальи Штурм с ее экс-женихом Альбертом, запланированная на прошлый год, так и не состоялась. Однако сегодня они вновь встретились на премьере кинофильма в Хабаровском крае и даже провели время вместе.

Устроил особенный сюрприз

Ювелир подарил артистке, выбравшей черное вечернее платье, бриллиантовую брошь, которую она приняла с радостью. Наталья отметила, что бывший возлюбленный умеет создать настоящую атмосферу праздника и устроил для нее особенный сюрприз в ресторане.

Сама Штурм, к слову, тщательно следит за своим питанием и придерживается диеты, начав этот путь после косметической операции, проведенной в прошлом году. Выглядит знаменитость замечательно, пишет МК.

Информационное агентство «Informing»

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