По 3 тысяч рублей с каждого: Сбербанк предупредил людей, у которых есть наличные на карте

Сбербанк РФ представил новый способ хранения сбережений - это накопительный счет, защищающий от инфляции. Этот гибкий инструмент, аналогичный вкладу, позволяет вносить и снимать деньги без потери процентов.

Как сообщает учреждение, для всех новых клиентов предлагается ставка 6,8% годовых в течение трех месяцев при минимальной сумме открытия в 3000 рублей. При этом портал ngnovoros.ru пишет, что проценты начисляются ежемесячно на минимальный остаток и выплачиваются в конце периода. Сбербанк рекомендует использовать счет для защиты от инфляции и получения дополнительного дохода.