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Уже с завтрашнего дня: пенсионный возраст сократят на 5 лет

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Уже с завтрашнего дня: пенсионный возраст сократят на 5 лет
В России
Фото: @useche360 / pixabay.com

В нынешнем году определенные группы граждан получат возможность выйти на пенсию раньше. Женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины, родившиеся в 1961 году, смогут выйти на заслуженный отдых, достигнув 58 и 63 лет соответственно. Для этого им необходимо иметь трудовой стаж не менее 15 лет и набрать 28,2 пенсионных балла. 

Люди с долгим трудовым стажем, достигшие 42 лет (это правило для мужчин) и 37 лет (действует для женщин), могут уйти на пенсию в 60 и 55 лет соответственно. Также были предусмотрены случаи досрочного выхода на пенсию для тех, кого уволили по причинам, не зависящим от них, и для работников Крайнего Севера, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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