«Прекращаем работу с 4 апреля»: «Магнит» приняла неожиданное решение для россиян

Федеральная сеть продуктовых магазинов «Магнит» объявила о важных изменениях для всех клиентов. Компания завершает одно из ключевых направлений, предоставив гражданам лишь несколько дней на последние действия.

Изменения, как уточняется, касаются ценовой политики и отмены нескольких программ скидок. Например, скидки на овощные консервы и бытовую химию будут прекращены после 4 апреля. Клиентам остается недолго, чтобы воспользоваться ими.

Эти изменения затронут магазины «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра», а также другие филиалы сети, пишет ngnovoros.ru.