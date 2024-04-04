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«Прекращаем работу с 4 апреля»: «Магнит» приняла неожиданное решение для россиян

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«Прекращаем работу с 4 апреля»: «Магнит» приняла неожиданное решение для россиян
В России
Фото: @rabusta / freepik.com

Федеральная сеть продуктовых магазинов «Магнит» объявила о важных изменениях для всех клиентов. Компания завершает одно из ключевых направлений, предоставив гражданам лишь несколько дней на последние действия. 

Изменения, как уточняется, касаются ценовой политики и отмены нескольких программ скидок. Например, скидки на овощные консервы и бытовую химию будут прекращены после 4 апреля. Клиентам остается недолго, чтобы воспользоваться ими. 

Эти изменения затронут магазины «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра», а также другие филиалы сети, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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