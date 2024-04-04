Указ подписан: с 4 апреля пенсионерам начислят разовую выплату 10 тыс. рублей

С 4 апреля начнут перечислять новую единовременную выплату пенсионерам по всей стране. В основном это будет 10 тысяч рублей или даже больше, начисляемых вместе с апрельской пенсией. Пенсионные эксперты уточняют, что эти средства связаны с майскими памятными датами и будут доступны пожилым людям в течение апреля.

В первую очередь, федеральные средства, включая выплаты ветеранам и участникам войны, составят 10 тысяч рублей, начиная с 3 апреля. Кроме того, местные власти во многих регионах также предусмотрели единовременные выплаты. Например, во Владимирской и Томской областях это также 10 тысяч рублей, а в других регионах может быть от 10 до 25 тысяч рублей.

Региональные чиновники уже подписали соответствующие указы, и выплаты будут происходить постепенно в течение апреля, вместе с основными пенсиями, пишет ngnovoros.ru.