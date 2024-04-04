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Решение принято: в Рособрнадзоре назвали новые правила сдачи ЕГЭ

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Решение принято: в Рособрнадзоре назвали новые правила сдачи ЕГЭ
В России
Фото: @ F1Digitals / pixabay.com

Рособрнадзор РФ принял решение о выделении двух дополнительных дней для пересдачи ЕГЭ в 2024 году для выпускников школ. Первоначально планировалось провести пересдачу в течение одного дня, но в регионах возникли сложности с обработкой экзаменов, поэтому было принято решение добавить два резервных дня для упрощения процесса.

Результат первой попытки будет аннулирован

Президент России поручил внести изменения в законодательство до 1 июня, чтобы предоставить возможность пересдать один из предметов ЕГЭ, начиная с 2024 года. Результаты пересдачи смогут быть использованы для поступления в высшие образовательные учреждения. При пересдаче экзамена в том же году результат первой попытки будет аннулирован. Однако глава Рособрнадзора отметил, что ведомство не ожидает большого спроса на пересдачу в этот период времени, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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