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Что ждет Леонтьева на пенсии — долго не потянет

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Что ждет Леонтьева на пенсии — долго не потянет
Знаменитости
Источник фото: @VALERA_LEONTIEV

Валерий Леонтьев, народный артист России, поделился своими планами после ухода со сцены. Он выразил стремление проводить больше времени дома с супругой, а также наслаждаться свободой от гастролей. Игорь Сандлер, известный российский продюсер, высказал сомнения относительно полного прекращения выступлений исполнителя. 

Продолжают работать долгие годы

По его мнению, артист, вполне возможно, долго не протянет без работы и продолжит петь, хотя может уменьшить количество концертов и корпоративов в год. Сандлер также добавил, что многие артисты, заявляющие о завершении своей музыкальной карьеры, в итоге продолжают работать долгие годы. Он сравнил их страсть к сцене с цитатой Станиславского: 

«Кто пыль сцены вдохнул, тот навсегда задохнулся».

Информационное агентство «Informing»

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