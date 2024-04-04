Константин и Софья Эрнст, Деревянко посетили премьеру «Золота Умальты»

В Москве на днях состоялась премьера кинокартины «Золота Умальты» о краже золота на Дальнем Востоке. В кинотеатре «Октябрь» собрались многие известные актеры и съемочная группа, включая Софью Эрнст и Артема Ткаченко. Эрнст была вместе со своим супругом Константином Эрнстом. Павел Деревянко же присутствовал на мероприятии один, пишет РБК.

Среди иных знаменитых зрителей — Ирина Безрукова, Алексей Кравченко, а также губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Этот фильм, заметим, основан на реальных событиях 1917 года, когда группа в шаманских масках ограбила золотопромышленную компанию. Сюжет ленты следует за золотопромышленником Булыгиным, пытающимся вернуть украденное золото.