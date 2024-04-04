Руки в Грязи: в брошенном замке Пугачевой поселились новые люди

Замок Аллы Борисовны Пугачевой в Грязи остается под новым владельцем, который занимается их огородом.

Максим Галкин* сообщил, что недвижимость, которую Примадонна не захотела продавать, теперь в «надежных руках», где активно ведется сельское хозяйство. Шоумен и комик пытался продать замок после уезда из России, однако безуспешно.

Новый владелец - это Стас Барецкий, хотя сам приезжает туда только для отдыха. Родственники Барецкого при этом проживают в замке, занимаясь овощеводством. Госдума же в это время обсуждает вопрос о конфискации недвижимости, пишет Царьград.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ