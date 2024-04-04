Актриса Кожевникова призвала избавиться от микроволновок из-за вреда для здоровья

Актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова призвала поклонников экстренно избавиться от микроволновых печей, утверждая, что они сильно вредят здоровью. Она поделилась этим мнением в своей соцсети.

Кожевникова заметила, что она сама не пользуется микроволновкой более 15 лет и считает ее чрезмерно вредной. В качестве подтверждения своих слов звезда опубликовала выдержки из интервью Александра Дзидзарии и являющегося кандидатом технических наук Владимира Тюняева. Он утверждает, что микроволновки изменяют молекулярную структуру пищи, делая ее токсичной.

Однако профессор РАН Пятаков с ним не согласен. Он считает, что при правильном использовании прибор не вредит здоровью.