Ольга Бузова рассказала о процедурах, помогающих сохранить молодость

Ольга Бузова, известная певица и ведущая, рассказала фанатам о своих методах сохранения молодости. Телеведущая призналась, что она довольно часто обращается к косметологам для ухода за кожей лица. Недавно теледива прошла процедуру фотоомоложения BBL.

Она, по словам Ольги, помогает устранить отеки и подтянуть кожу. Кроме того, исполнительнице сделали массаж лица. Бузова даже поделилась кадрами из кабинета косметолога. На фотоснимке видно, что знаменитость лежит на кушетке, готовясь к данной процедуре.