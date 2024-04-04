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Деньги придут 5 апреля: непрерывный стаж принесет россиянам 15 тысяч рублей

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Деньги придут 5 апреля: непрерывный стаж принесет россиянам 15 тысяч рублей
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Все трудящиеся с непрерывным стажем в 15 лет и более теперь могут рассчитывать на дополнительное денежное пособие в размере 15 тысяч рублей. Это поощрение вводится в ряде регионов России и зависит от длительности стажа и места проживания. 

50% от минимального уровня оплаты труда 

В Саратовской области специалисты, работающие в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций, уже получают эти выплаты. Размер пособия составляет 50% от минимального уровня оплаты труда и будет начисляться с достижением работником 40-летнего возраста. 

Челябинская область также вводит подобную инициативу с апреля текущего года, предлагая более 15 тысяч рублей пособия. Это решение направлено на поддержку трудовой деятельности и поощрение преданности и усердия работников, сообщает портал ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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