Деньги придут 5 апреля: непрерывный стаж принесет россиянам 15 тысяч рублей

Все трудящиеся с непрерывным стажем в 15 лет и более теперь могут рассчитывать на дополнительное денежное пособие в размере 15 тысяч рублей. Это поощрение вводится в ряде регионов России и зависит от длительности стажа и места проживания.

50% от минимального уровня оплаты труда

В Саратовской области специалисты, работающие в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций, уже получают эти выплаты. Размер пособия составляет 50% от минимального уровня оплаты труда и будет начисляться с достижением работником 40-летнего возраста.

Челябинская область также вводит подобную инициативу с апреля текущего года, предлагая более 15 тысяч рублей пособия. Это решение направлено на поддержку трудовой деятельности и поощрение преданности и усердия работников, сообщает портал ngnovoros.ru.