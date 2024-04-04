«Введут полный запрет»: владельцы дач и огородов в России удивлены новым жестким правилом

В этом году в России вступят в силу новые правила для дач и загородных домов. Теперь определены конкретные даты, когда можно пребывать на участке - с 1 апреля по 1 октября. Если ваш дом оборудован всеми удобствами, вы можете проживать в нем круглый год. Однако загородные дома, как правило, не предназначены для проживания зимой, поэтому использовать их в полной мере в этот период нельзя.

Как пишет ngnovoros.ru, владельцы могут посещать свои загородные дома вне установленного срока, но не могут требовать подключения коммуникаций зимой.