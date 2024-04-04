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Минтруд: Каждому пенсионеру, имеющему звание Ветеран труда, положена прибавка в 2024 году

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Минтруд: Каждому пенсионеру, имеющему звание Ветеран труда, положена прибавка в 2024 году
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Ветераны труда в РФ, помимо пенсии, могут получать дополнительные выплаты и льготы. Это включает ежемесячные денежные выплаты и скидки на жилье, коммунальные услуги, связь, общественный транспорт, медицинское обслуживание, лекарства и санаторно-курортное лечение. 

Статус «Ветеран труда» определяется законодательством каждого региона. Для его получения необходимо обратиться в органы социальной защиты с соответствующими документами, подтверждающими заслуги перед страной, такие как награды, почетные звания и длительный трудовой стаж. 

Льготы присваиваются как на федеральном, так и на региональном уровне, но могут отличаться в зависимости от места проживания, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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