Придется отказаться от всех льгот: новая неприятность ждет пенсионеров в апреле

Пенсионерам предлагается обменять некоторые льготы на дополнительные денежные выплаты. Льготы, такие как бесплатный проезд и лекарства, становятся предметом обмена на 500-1500 рублей в месяц в Москве. Многие пенсионеры колеблются в принятии решения.

Некоторые считают, что дополнительные деньги полезны в условиях инфляции, тогда как другие не хотят отказываться от важных льгот. Решение, впрочем, остается на усмотрение каждого пенсионера, который должен взвесить преимущества и недостатки каждого варианта, пишет ngnovoros.ru.