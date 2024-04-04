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Придется отказаться от всех льгот: новая неприятность ждет пенсионеров в апреле

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Придется отказаться от всех льгот: новая неприятность ждет пенсионеров в апреле
В России
Фото: @MrDm / freepik.com

Пенсионерам предлагается обменять некоторые льготы на дополнительные денежные выплаты. Льготы, такие как бесплатный проезд и лекарства, становятся предметом обмена на 500-1500 рублей в месяц в Москве. Многие пенсионеры колеблются в принятии решения. 

Некоторые считают, что дополнительные деньги полезны в условиях инфляции, тогда как другие не хотят отказываться от важных льгот. Решение, впрочем, остается на усмотрение каждого пенсионера, который должен взвесить преимущества и недостатки каждого варианта, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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