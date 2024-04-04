Работать придется шесть дней подряд: в преддверии майских праздников график изменится

Согласно новым правилам, жители Приморского края и другие россияне ожидают изменений в своем рабочем графике уже этой весной. Как стало известно, вступление в силу шестидневной рабочей недели запланировано на текущий месяц.

С 22 по 27 апреля придется работать, при этом суббота, 27 апреля, будет коротким рабочим днем. После этого граждан РФ ожидают четыре дня отдыха - с 28 апреля по 1 мая, включая День Победы 9 мая, который празднуется в четверг, а также все сопутствующие выходные, пишет ngnovoros.ru.