Сделают перерасчет и заставят заплатить: доплаты в квитанции ЖКХ

С 5 апреля 2024 года в квитанциях за коммунальные услуги у многих россиян появится новая строка под названием «Перерасчет потребления за прошлый период». Это происходит, потому что в 2023 году многим еще не проводили такой перерасчет.

Придется доплатить

Если после перерасчета выяснится, что потребление коммунальных услуг превысило установленные нормы, собственникам квартир придется доплатить. Сумма доплаты зависит от различных факторов, включая климатические условия местности, и может достигать 1500 рублей за квартиру.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов и снизить расходы на коммунальные услуги, жителям рекомендуется следить за исправной работой счетчиков и искать способы экономии, например, устанавливать энергоэффективное оборудование или утеплять жилье, пишет ngnovoros.ru.