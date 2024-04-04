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«Теперь нельзя». Новые жесткие правила ввели с апреля во всех супермаркетах

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«Теперь нельзя». Новые жесткие правила ввели с апреля во всех супермаркетах
В России
Фото: @ibrakovic / freepik.com

Недавно в России были введены новые правила для продуктовых супермаркетов, которые затрагивают как покупателей, так и продавцов. Эти изменения начали действовать после подписания соответствующего постановления председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, пишет ngnovoros.ru.

Согласно правилам, продажа товаров с истекшим сроком годности и контрафактных товаров теперь запрещена. Это касается 13 категорий товаров, включая молочную продукцию, воду, пиво, табак, напитки, антисептики и другие товары.

Этот запрет будет введен постепенно: сначала он будет распространяться только на определенные товары, а затем на все категории. 

Важно отметить, что все магазины в стране обязаны соблюдать эти правила. Контроль за соблюдением правил осуществляется через маркировку. Товары из указанных категорий должны иметь специальный значок «Честный знак». Без этой маркировки продукт не будет продан.

Информационное агентство «Informing»

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