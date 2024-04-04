«Теперь нельзя». Новые жесткие правила ввели с апреля во всех супермаркетах

Недавно в России были введены новые правила для продуктовых супермаркетов, которые затрагивают как покупателей, так и продавцов. Эти изменения начали действовать после подписания соответствующего постановления председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, пишет ngnovoros.ru.

Согласно правилам, продажа товаров с истекшим сроком годности и контрафактных товаров теперь запрещена. Это касается 13 категорий товаров, включая молочную продукцию, воду, пиво, табак, напитки, антисептики и другие товары.

Этот запрет будет введен постепенно: сначала он будет распространяться только на определенные товары, а затем на все категории.

Важно отметить, что все магазины в стране обязаны соблюдать эти правила. Контроль за соблюдением правил осуществляется через маркировку. Товары из указанных категорий должны иметь специальный значок «Честный знак». Без этой маркировки продукт не будет продан.