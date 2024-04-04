Стало известно имя нового члена жюри «Маски»

На съемках девятого выпуска музыкального телепроекта НТВ «Маска» создатели шоу решили пригласить еще одного эксперта в качестве судьи. Этот сезон приурочен к его пятому юбилейному сезону, а каждый из эпизодов приносит много сюрпризов.

На этот раз в кресле жюри появился певец Стас Пьеха.

Отметим, что Пьеха ранее участвовал во втором сезоне «Маски», где скрывался под маской Неваляшки. Его выступление было запоминающимся, так как он мастерски запутывал зрителей и жюри. До последнего момента все думали, что там скрывается Юрий Гальцев. Стас давал подсказки, которые подходили обоим, и проявлял свой юмор.

Таким образом, в девятом выпуске «Маски» Стас Пьеха присоединился к жюри, что добавило интереса к этому эпизоду проекта, пишет Вокруг ТВ.