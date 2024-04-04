Никиту Михалкова послал Стоянов: шутка не удалась

Юрий Стоянов, известный актер благодаря телесериалу «Городок«, получил роль в новой ленте Никиты Михалкова »12» весьма необычным образом.

Юрий, не поверив Михалкову, ответил не самым вежливым образом

Когда Михалков позвонил ему с предложением сняться в своем проекте, это произошло 1 апреля. Юрий, думая, что это просто апрельская шутка, ответил не самым вежливым образом, резко бросив трубку. Однако уже через некоторое время телефон снова зазвонил, на этот раз Никита Сергеевич убедил его, что это действительно он.

Чтобы убедиться, что это не шутка, актер попросил режиссера спеть известную песню «Я иду, шагаю по Москве«, и тот без колебаний исполнил ее. Затем Юрий запросил еще одно исполнение - »Шмеля». Только после этого он поверил, что на другом конце провода действительно Михалков, и согласился быстро на участие в съемках картины, пишет Царьград.