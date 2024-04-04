Критик Соседов объяснил популярность Пугачевой редкими выступлениями

Сергей Соседов объяснил, почему Алла Пугачева была так популярна во времена СССР.

Примадонна не перегружала телезрителей своими выступлениями

Он считает, что успех Примадонны связан с тем, что она очень умело контролировала свою творческую карьеру, не перегружая телезрителей своими выступлениями. Народная артистка умела дозировать появление на сцене, иногда даже уходя на некоторое время. По мнению музыкального критика, редкость выступлений делала Аллу Борисовну особенно ожидаемой.

Как отметил Соседов, она чаще всего появлялась только во время «Новогодних огоньков» и крайне редко участвовала в других концертах, посвященных разным праздникам. Ее хиты также звучали по радио, хотя всегда в умеренном количестве. Такой подход, считает историк музыки, позволил сохранить интерес к творчеству Пугачевой на долгие годы и не допустить перенасыщения, пишет МК.