Информинг » Знаменитости » Критик Соседов объяснил популярность Пугачевой редкими выступлениями

Критик Соседов объяснил популярность Пугачевой редкими выступлениями

Image 16+
Критик Соседов объяснил популярность Пугачевой редкими выступлениями
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfei

Сергей Соседов объяснил, почему Алла Пугачева была так популярна во времена СССР. 

Примадонна не перегружала телезрителей своими выступлениями

Он считает, что успех Примадонны связан с тем, что она очень умело контролировала свою творческую карьеру, не перегружая телезрителей своими выступлениями. Народная артистка умела дозировать появление на сцене, иногда даже уходя на некоторое время. По мнению музыкального критика, редкость выступлений делала Аллу Борисовну особенно ожидаемой. 

Как отметил Соседов, она чаще всего появлялась только во время «Новогодних огоньков» и крайне редко участвовала в других концертах, посвященных разным праздникам. Ее хиты также звучали по радио, хотя всегда в умеренном количестве. Такой подход, считает историк музыки, позволил сохранить интерес к творчеству Пугачевой на долгие годы и не допустить перенасыщения, пишет МК.

Информационное агентство «Informing»

Дава снялся в «Маске» и поделился переживаниями от участия в шоу

Дава снялся в «Маске» и поделился переживаниями от участия в шоу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Стало известно имя нового члена жюри «Маски»

Сегодня, 20:38

Ольга Бузова рассказала о процедурах, помогающих сохранить молодость

Сегодня, 14:43

Актриса Кожевникова призвала избавиться от микроволновок из-за вреда для здоровья

Сегодня, 14:33

Константин и Софья Эрнст, Деревянко посетили премьеру «Золота Умальты»

Сегодня, 14:18

Руки в Грязи: в брошенном замке Пугачевой поселились новые люди

Сегодня, 14:18

Что ждет Леонтьева на пенсии — долго не потянет

Сегодня, 14:03

НТВ назвал дату начала показа телесериала «Слово пацана»

Сегодня, 10:08

Стас Ярушин снялся в сериале «Универ. 13 лет спустя» и стал «наркоманом»

Сегодня, 10:03

Наталья Штурм посетила премьеру с бывшим женихом-ювелиром

Сегодня, 09:58

Актер Торсуев назвал «убийцей» Багрова из «Брата»

Сегодня, 09:33

Сафронов допустил, что Ротару не нашла слов, чтобы высказаться о теракте

Сегодня, 09:23

Кейт Миддлтон и Карл III объединились в совместной борьбе с раком

Сегодня, 09:18

У актера Шибанова выпали все зубы и начались серьезные проблемы с психикой

Сегодня, 04:38

Телеведущая Оксана Федорова появилась перед публикой в откровенном наряде

Сегодня, 03:43

Сын Бабенко более 2-х лет не разговаривает с матерью

Вчера, 23:23

Певица Лика Стар заговорила о мести Пугачевой и провальном браке с итальянцем

Вчера, 22:43

Вернувшаяся в США певица Орбакайте опубликовала фото вместе с супругом и дочерью

Вчера, 15:48

Иосиф Пригожин вспомнил о конфликте Аллы Пугачевой с Валерией

Вчера, 15:33

Высказавшаяся против СВО Анжелика Варум уехала в Америку

Вчера, 15:28

Денис Кукояка признался, что Агата Муцениеце научила его целоваться на съемках

Вчера, 15:18

Новости партнеров
2023
ru-RU