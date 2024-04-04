Федор Бондарчук объяснил, почему боится Хабенского

Федор Бондарчук поделился своими чувствами по поводу Константина Хабенского во время беседы с журналистами, которая происходила на презентации проекта «Сто лет тому вперед».

Хабенский обладает таинственной силой и загадочностью

Как признался режиссер, он испытывает страх перед коллегой, как и многие другие артисты. Бондарчук Хабенского описал как памятник, обладающий таинственной силой и загадочностью.

Он также рассказал о ситуации, произошедшей много лет назад во время съемок «В движении«. В этой сцене была схватка между Хабенским и Бондарчуком, которая оставила яркий след в памяти кинорежиссера. Федор также вспомнил, что во время этой сцены почувствовал такую энергию от артиста, что от нее прямо »снесло» его к стене.

Это только в очередной раз подчеркивает впечатление, которые оказывает на окружающих Константин своей харизмой, пишет КП.