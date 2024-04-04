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Виктория Шелягова показала, как провела время у Филиппа Киркорова

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Виктория Шелягова показала, как провела время у Филиппа Киркорова
Знаменитости
Источник фото: @fkirrkorov

Филипп Киркоров пережил множество испытаний. Он столкнулся с возможной потерей доходов и карьеры из-за скандальной вечеринки, после чего с трудом вернулся на сцену. К тому же он подвергся ряду пластических операций для похудения и омоложения, а его график наполнен участием в различных концертах и шоу.

Вне сцены Киркоров может быть иным человеком

Такой образ жизни не смог не повлиять на его психологическое состояние. На публике поп-король всегда выглядит энергичным, но вне сцены он может быть иным человеком. Недавно опубликованный видеоролик, снятый его другом Викторией Шеляговой, показал звезду вне сцены.

На видео Филипп Бедросович появился без привычного черного парика, с седыми, взъерошенными волосами. Было видно, что Киркоров сильно устал. Он даже не старался скрыть свое истощение. Рядом с ним были смятые салфетки, что вызвало предположения о возможном стрессе и плаче.

Информационное агентство «Informing»

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