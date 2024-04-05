И работающим, и неработающим с 5 апреля. Пенсионерам объявили о разовой выплате 5 тысяч

Пенсионерам, прожившим в браке долгие годы, предоставляется единовременная денежная помощь в размере 5000 рублей. Для получения этой выплаты необходимо подать заявление. Мера поддержки доступна в некоторых регионах России, таких как Москва, Петербург, Приморский край, Татарстан, Самарская, Тюменская области.

Супруги должны состоять в официальном браке и отметить юбилей со дня свадьбы (от 50 лет).

Власти некоторых регионов также требуют, чтобы брак был зарегистрирован в данном регионе или супруги проживали там не менее 15-20 лет.

Заявление нужно подать в течение полугода с момента юбилея. Планируется распространение выплаты на всю страну, пишет ngnovoros.ru.