Уже с сегодня: Сбербанк ошарашил всех, у кого лежат деньги на банковской карте

Сбербанк представил инновационный сервис, который упростит жизнь каждому владельцу банковской карты. Теперь клиенты могут автоматически использовать дополнительные счета для оплаты покупок, если на основной карте не хватает средств. Это особенно удобно при нехватке денег у кассы магазина.

Активировать можно в мобильном приложении

Банк стал первым в стране, предложив такое решение. Активировать услугу можно в мобильном приложении, выбрав несколько дополнительных счетов. При совершении покупки программа будет списывать необходимую сумму с одного из выбранных счетов, включая кредитные с большим лимитом. Этот сервис позволит сэкономить время и избежать лишних хлопот.

Клиенты могут воспользоваться новой функцией уже сегодня, при этом банк не взимает комиссии за переводы и списание средств с других счетов, пишет ngnovoros.ru.