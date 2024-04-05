Платить больше не придется. Начиная с 5 апреля новая льгота вводится для всех пенсионеров

С 5 апреля этого года пенсионеры в некоторых регионах получат специальные транспортные карты, которые обеспечат им бесплатный проезд на общественном транспорте в течение месяца. Инициатива о введении такой льготы исходила от молодежного сообщества и была поддержана местными властями, сообщает эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева.

Смогут бесплатно пользоваться транспортом

Для получения карты достаточно будет предоставить свое пенсионное удостоверение или паспорт. В период с 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями. Транспортная карта будет содержать десять поездок в пределах населенного пункта.

К тому же, во многих регионах пенсионерам с дачными участками будет предоставлена льгота на бесплатный проезд до дач, однако об этом нужно уточнять в местном отделении социальной защиты, пишет ngnovoros.ru.