С 5 апреля полный запрет: россиян, снимающих наличные с карты, подготовлен сюрприз

С 5 апреля станет доступен новый удобный метод снятия наличных через кассы в магазинах и на заправочных станциях. Этот инновационный подход становится все более популярным, особенно учитывая уменьшение числа банкоматов. Теперь для снятия денег с карты надо совершить покупку в магазине или на кассе. Объем снятых наличных через кассы за полгода вырос на целых 300%. Это свидетельствует о том, что новый способ снятия наличных денег получает все большую популярность среди населения.

Решили не взимать комиссию

Некоторые из банков уже ввели специальные тарифы для клиентов, использующих кассы для снятия денег. Однако приятно отметить, что банки Челиндбанк, Уралфинанс, Сбербанк решили не взимать комиссию за данную операцию, что делает процесс еще более привлекательным для пользователей, пишет ngnovoros.ru.