Вот и всё. Набиуллина решительно готовит всех россиян к высоким ценам

Глава Центрального банка, Эльвира Набиуллина, прогнозирует, что пик инфляции в годовой динамике может произойти во втором квартале 2024 года, однако его преодоление ожидается только осенью.

Потребительский индекс вырос на 100,3%

По словам Набиуллиной, годовая инфляция рассчитывается за предыдущие 12 месяцев и подвержена влиянию базовых эффектов. Она также отметила, что текущие тенденции инфляции соответствуют базовому прогнозу, учтенному Центральным банком на текущий год. В феврале потребительский индекс в Приморском крае вырос на 100,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на некоторые продукты питания значительно возросли, включая огурцы (на 8%), замороженные ягоды и виноград (на 5%), а также яблоки, зелень, груши и картофель (на 2%).

Однако цены на апельсины снизились на 7%, а на лимоны – на 3%. Среди других продуктов питания также отмечается рост цен: фруктовые соки (на 6%), соленое филе сельди (на 5%), минеральная и питьевая вода (на 4%), питьевые сливки, натуральный мед из пчеловодства (на 3%), манная крупа и кетчуп (на 2%).

Цены незначительно снизились

Тем не менее, в феврале незначительно снизились цены на некоторые продукты, включая баранину, куриные окорочка, сосиски, маргарин (до 1%), а также на какао, кофе, лосось, кальмаров, зеленый чай (до 2%).