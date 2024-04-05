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Подтверждена разовая выплата в 8 тысяч рублей для пенсионеров

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Подтверждена разовая выплата в 8 тысяч рублей для пенсионеров
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

В этом месяце российские пенсионеры получат дополнительные средства, зачисленные на их банковские карты или доступные в почтовых отделениях вместе с пенсией. Увеличение касается гарантированной части пенсии, которая является дополнительной выплатой к страховой пенсии по старости. 

Получат средства уже в апреле

В некоторых случаях надбавка может быть увеличена, включая для работавших на сельской местности или на севере. Также выплата значительно возрастает для тех, кто достиг 80 лет. Особенность заключается в том, что увеличение начинается со дня рождения, но начисляется только в следующем месяце. Таким образом, те, кто отметил свой 80-летний юбилей в марте, получат средства уже в апреле. 

Фиксированная выплата для старших пенсионеров составляет более 16 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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