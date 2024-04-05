Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десятилетия: жизнь сильно изменится

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, активно пропагандирует пилотный проект цифрового рубля. Проект, вовлекающий 12 банков, около 600 человек и 30 предприятий, представляет третью форму национальной валюты.

Цифровой рубль позволяет проводить операции, включая переводы, оплату товаров и услуг, с использованием смарт-контрактов, под строгим контролем регулятора.

Центральный банк планирует сделать цифровой рубль обычным средством платежей в России к 2025 году. Платежи для граждан будут без комиссий, с лимитом на пополнение кошелька не более 300 тысяч рублей в месяц. Предпринимателям будут установлены тарифы за принятие оплаты цифровыми рублями.

Эти новации вызывают интерес у предпринимателей и граждан, открывая новые перспективы для экономики, пишет ngnovoros.ru.