Подписано распоряжение: пенсионеры со стажем с 1991 по 1996 год столкнутся с существенными изменениями

Каждый год все больше пенсионеров сталкиваются с проблемой недооцененного трудового стажа, что может существенно снизить размер и справедливость их пенсии. Но недавние изменения в законодательстве открывают новые возможности для тех, кто работал в период с 1991 по 1996 годы.

Многие работники, чьи периоды работы пришлись на это время, столкнулись с проблемой, когда их стаж не учитывался полностью из-за отсутствия документального подтверждения. Однако благодаря новым правилам, пенсионерам предоставляется возможность дополнительно подтвердить свой трудовой стаж за указанный период. Например, россиянка смогла доказать свой 33-летний стаж, хотя ранее было учтено всего восемь лет.

Суд учел свидетельские показания коллег и копии документов в качестве доказательства работы в указанный период. Это открывает новые перспективы для пенсионеров, позволяя им получить заслуженные пенсионные выплаты, пишет ngnovoros.ru.